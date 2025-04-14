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Teröristlerin Kullandığı Mağara Kullanılamaz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında teröristlerin kullandığı bir mağaranın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Teröristlerin kullandığı mağara kullanılamaz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullandığı tespit edilen mağaranın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzey'i olan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından kullanılan mağara tespit etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çok fazla bölmesi bulunan mağaranın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi Aziz vatanımız için kahramanca ve fedakarca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PençeKilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzeme imha edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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