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Teröristin tahliye sevinci kursağında kaldı

3. Sayfa Haberleri

Teröristin tahliye sevinci kursağında kaldı

Kocaeli'de terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 30 yıl önce tutuklanan kadının, cezaevi içinde de terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Kocaeli'de terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 30 yıl önce tutuklanan kadının, cezaevi içinde de terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlendi. Hükümlü, 1 Aralık'ta tahliye edildi ancak cezaevinin kapısından çıkamadan yeniden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 30 yıl önce tutuklanan Şadiye Manap'ın, cezaevinde de terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gebze M Tipi Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Manap, 1 Aralık'ta tahliye edildi ancak cezaevinden çıkamadan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şadiye Manap, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli PKK 3. Sayfa Haberler

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