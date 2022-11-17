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Terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltında bulunan terörist Ahlam Albashır emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltında bulunan terörist Ahlam Albashır emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı. Albashir'in ifadesinde "Örgütle ilk teması 2017'de Münbiç'te 'sevgili' olarak tanıştığı Ahmet A. adlı bir YPG mensubu ile başlamış. Sevgili olduğu örgüt üyesi Ahmet A.'nın, Albashir'i örgütsel faaliyetlerde kullandığı öğrenildi.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan terörist Ahlam Albashır emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı. Albashir'in ifadesinde "Örgütle ilk teması 2017'de Münbiç'te 'sevgili' olarak tanıştığı Ahmet A. adlı bir YPG mensubu ile başlamış. Sevgili olduğu örgüt üyesi Ahmet A.'nın, Albashir'i örgütsel faaliyetlerde kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstiklal Caddesi YPG 3. Sayfa Haberler

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