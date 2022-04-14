Terörist Abdulkerim Yılmaz MİT tarafından Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olarak 2015 yılından bu yana Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde PKK/KCK milisi ve işbirlikçisi olarak faaliyet gösteren, 2015 yılında Derecik'ten 4 PKK/KCK mensubu teröristi aracı ile Şemdinli'ye getirdiği tespit edilen terörist Abdulkerim Yılmaz hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" gerekçesiyle arama ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında çıkarılan arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçiş yaptığı öğrenilen ve 2015 yılından bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terörist Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa