Teröre finansman sağladıkları iddia edilen 2 şahıs serbest bırakıldı - Haberler

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Teröre finansman sağladıkları iddia edilen 2 şahıs serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Teröre finansman sağladıkları iddia edilen 2 şahıs serbest bırakıldı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddia edilen ve mahkemeye çıkarılan 2 şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddia edilen ve mahkemeye çıkarılan 2 şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde, terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddia edilen S.G., ile H.G., isimli 2 kişi yakalandı. Şüpheliler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Her iki şahıs burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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