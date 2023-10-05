FETÖ mensubu Koray Vural yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olan ve "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma" suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olan ve "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma" suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'de bulunduğu dönemde FETÖ bünyesinde görev alan, örgütün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve Tacikistan'da bulunduğu süreçte örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösteren Koray Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgüt faaliyetlerinin organizasyonunu sağlayan isimler arasında yer almaktaydı. Vural, Tacikistan'da bulunduğu süreçte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya Saylorsburg'daki karargahına sık sık giderek talimatlar aldı. Firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye sınır dışı edilmesi akabinde Tacikistan'dan kaçma planları yapan Koray Vural, hedefine ulaşamadan yakalanarak Türkiye'ye getirildi. - ANKARA