Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandıKOCAELİ Kocaeli'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen Gebze HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı

KOCAELİ Kocaeli'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen Gebze HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y.'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.