Üye Girişi
Haberi Paylaş
Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı

Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen Gebze HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen Gebze HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y.'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Hisarcık PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title