Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı - Haberler

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Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütüne yardım eden şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütüne yardım eden şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jasat ekipleri, PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu iddia edilen S.M. isimli şahsı yakalamak için ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada S.M. isimli zanlının Karaköprü ilçesinde olduğu adres belirlendi. Ekipler, düzenledikleri ortak operasyonla S.M. isimi zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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