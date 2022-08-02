Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı

Terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi tutuklandı

Adıyaman'da, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adıyaman'da, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde D.Y., isimli bir şahıs PKK'ya üye olmak suçundan gözaltına alındı. İfadesi tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen D.Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Adıyaman PKK 3. Sayfa Haberler

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