Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler

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Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Terör Örgütüne Üye Olma' gerekçesiyle H.S., A.E. ve R.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan ve ifade işlemleri için TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, TEM Otoyolu, Cumhuriyet, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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