Terör örgütüne üye olan 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Denizli geneli FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette örgüte üye olan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İfadeleri için karakola götürülen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ