Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Terör örgütüne üye olan 2 şüpheli yakalandı

Terör örgütüne üye olan 2 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Denizli'de FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Denizli geneli FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette örgüte üye olan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İfadeleri için karakola götürülen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Denizli Seçim Sonuçları
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Denizli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title