Terör örgütüne ağır darbe: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütüne ağır darbe: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Terör örgütüne ağır darbe: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne ağır darbe: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Darbe, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title