Terör örgütüne ağır darbe: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haberler

Terör örgütüne ağır darbe: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütüne ağır darbe: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütüne ağır darbe: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa