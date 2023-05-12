Terör örgütü üyesi yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, gümrük kapısından geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Resulayn kentinden Ceylanpınar'a geçmeye çalışan bir şahsın kimlik bilgilerini kontrol etti. Gümrük kapısında yapılan kontrolde Suriye uyruklu Ali Alalloş'un PKK-YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA