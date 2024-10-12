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Terör Örgütü Üyesi Bilecik'te Yakalandı

Terör Örgütü Üyesi Bilecik'te Yakalandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan terör örgütü üyesini yapılan operasyonla yakaladı. Yetkililer, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Bilecik İl Emniyet ekiplerince, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ve silahlı terör örgütüne üye olan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsa ait aracın trafikte seyir halinde olduğunun ihbar edilmesi üzerine harekete geçti.

Asayiş ve trafik ekiplerinin koordineli ve eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay süreyle hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ilk ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı açıklamasında, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerine hiçbirine göz açtırmayacağız. Sizlerin duası ve desteği ile mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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