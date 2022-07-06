Terör örgütü sempatizanı yakalandı Terör örgütü propagandası yapan ve yakalaması bulunan H.R. isimli şahıs otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı. Terör örgütü propagandası yapan ve yakalaması bulunan H.R. isimli şahıs otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı. Düzce'de yapılan istihbarat çalışmasında, PKK/KCK propagandası suçu ile yakalanması bulunan H.R. isimli şahsın İstanbul'dan Muş'a seyahat edeceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda H.R. isimli şahıs, TEM otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Düzce PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Terör örgütü sempatizanı yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.