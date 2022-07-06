Terör örgütü sempatizanı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü propagandası yapan ve yakalaması bulunan H.R. isimli şahıs otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı.
Terör örgütü propagandası yapan ve yakalaması bulunan H.R. isimli şahıs otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı.
Düzce'de yapılan istihbarat çalışmasında, PKK/KCK propagandası suçu ile yakalanması bulunan H.R. isimli şahsın İstanbul'dan Muş'a seyahat edeceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda H.R. isimli şahıs, TEM otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı. - DÜZCE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa