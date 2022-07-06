Terör örgütü sempatizanı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü sempatizanı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Terör örgütü sempatizanı yakalandı

Terör örgütü propagandası yapan ve yakalaması bulunan H.R. isimli şahıs otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı.

Terör örgütü propagandası yapan ve yakalaması bulunan H.R. isimli şahıs otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı.

Düzce'de yapılan istihbarat çalışmasında, PKK/KCK propagandası suçu ile yakalanması bulunan H.R. isimli şahsın İstanbul'dan Muş'a seyahat edeceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda H.R. isimli şahıs, TEM otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde yakalandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Düzce PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title