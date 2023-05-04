Terör örgütü propagandasına 2 tutuklama

Çerkezköy ve Ergene'de sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çerkezköy ve Ergene'de sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Tekirdağ'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik Çerkezköy ve Ergene'de yapılan çalışmalarda sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheli tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen E.B. ve Ö.K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ