Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı - Haberler

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Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Birecik İlçesine bağlı Uğurcuk kırsal Mahallesindeki kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanan şahıs, jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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