Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin IKBY peşmerge güçlerine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/ Ypg'nin IKBY peşmerge güçlerine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinin kuzeyindeki Kanimasi bölgesinde yer alan peşmerge güçlerinin mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Amedi Kaymakamı Varşin Selman, saldırı sonucu 1 peşmergenin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'nin dün Duhok'a bağlı Bamirni kasabasında yer alan Erdina köyünde şölen için toplanan köylüleri hedef aldığı roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 2 sivil de yaralanmıştı. - DUHOK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Duhok, Terör, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title