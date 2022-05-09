AĞRI (İHA) - Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 'Sözde' Ağrı Dağı sorumlusunun da bulunduğu ' Ağrı Grubu' yok edildi

AĞRI - Eren Kış Operasyonları çerçevesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 'ara-bul-yok et' taktiğiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında 19 Şubat tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "Eren Kış-9 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu" başlatılmıştı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasındaki operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 592 personel ve 82 tim görev aldı. Yürütülen operasyon çerçevesinde teröristler tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve "Y" harfi şeklinde bir mağara tespit edildi. Teröristlerin barındığı belirlenen mağaraya operasyon için düğmeye basıldı. Teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara komandolar tarafından önce çembere alındı. Teröristlerin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı.

80 gün sürdü, 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkarıldı

100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 kilometre yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi. 80 gün 6 bin 636 saat süren çalışmalar sonucu bölgeden 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkarılarak, yer altı mağarası ortaya çıkarıldı. Ayrıca genişletilen operasyon çerçevesinde komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yeraltı sığınakları da tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Soylu moral ziyaretinde bulundu

Jandarma ekiplerince gizli ve her aşaması titizlikle yürütülen operasyon esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulunarak, birliklere moral verdi.

Ağrı Grubu etkisiz hale getirildi

9 Mayıs tarihinde tamamlanan operasyonda aralarında bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonda 28 adet sığınak, depo, barınak imha edildi, 23 adet mayın-EYP, 2 adet termal dürbün, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet büyük telsiz, 4 adet küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.