Terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü çok sayıda telsiz ele geçirildi. Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü çok sayıda telsiz ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terörle mücadelede çalışmaları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede arazi arama ve taraması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette çok sayıda telsiz ele geçirildi. Teröristlerin haberleşme esnasında kullandığı çok sayıdaki telsiz ve şarj cihazları inceleme altına alındı. Gerçekleştirilen incelemeler sonrasında ele geçirilen telsizler ile şarj aletleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla imha edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Adıyaman PKK 3. Sayfa Haberler

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