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Terör örgütü PKK mensubu 1 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Terör örgütü PKK mensubu 1 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

Terör örgütü Pkk'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha i güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Jandarma PKK 3. Sayfa Haberler

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