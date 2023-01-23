Terör örgütü PKK/KCK bağlantılı 2 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan PKK/KCK bağlantılı 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir'de iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan PKK/KCK bağlantılı 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından terör örgütü PKK/KCK bağlantılı şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerin eş zamanlı olarak iki farklı adrese düzenlendikleri operasyonu sonucu PKK/KCK ile irtibat halinde oldukları iddia edilen B.T. ve M.D. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Terör örgütü PKK/KCK bağlantılı 2 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.