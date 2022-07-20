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Terör örgütü PKK'dan çözülmeler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Terör örgütü PKK'dan çözülmeler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha az önce güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 60'a yükseldi" ifadesine yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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