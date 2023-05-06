Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 3 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları 2013 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 36'ya yükseldi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA