Van merkezli PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler

Van merkezli PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli yakalandı Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şahıslara yönelik 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 3 Haziran 2022'de Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli Hakkari, Diyarbakır, Muğla'da icra edilen operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." AA / Mesut Varol - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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