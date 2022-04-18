Terör örgütü eylem yapacaktı, zanlının cep telefonundan şok görüntüler çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü eylem yapacaktı, zanlının cep telefonundan şok görüntüler çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Terör örgütü eylem yapacaktı, zanlının cep telefonundan şok görüntüler çıktı

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını kundaklaması karşılığında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden 5 bin dolar alacak olan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını kundaklaması karşılığında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden 5 bin dolar alacak olan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Zanlının telefonundan keşif videoları çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının Kocaeli'de kundaklama eylemi yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Harekete geçen polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde eylem aşamasındaki 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, "Benimle irtibat kuran örgüt mensupları araçları yakarak eylem gerçekleştirmemi istedi. Bunun karşılığında ise bana 5 bin dolar verileceğini söylediler. Ancak planlanan eylemi yapamadan yakalandım" dedi.

Öte yandan şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, keşif amacıyla çekilen videolara ulaştı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Terör örgütü eylem yapacaktı, zanlının cep telefonundan şok görüntüler çıktı

Terör örgütü eylem yapacaktı, zanlının cep telefonundan şok görüntüler çıktı

Terör örgütü eylem yapacaktı, zanlının cep telefonundan şok görüntüler çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Terör, Polis, PKK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title