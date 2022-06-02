Terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu şahsın kentte olduğunu tespit etti. Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, karakola götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title