İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, infak, zekat, yardım ve kurban bağışı adı altında para toplayarak örgüte finansal destek sağladıkları, kurdukları paravan şirketler üzerinden elde edilen geliri yurt dışında transfer ettikleri tespit edilen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 3'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 şüphelinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.