Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklandı. 'Terör örgütüne üye olmak' suçu çerçevesinde tutuklanan Muslum Koyun, cezaevine gönderildi.

İçlerinde Yeşil Sol Parti İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra milletvekili adayı Burcu Ayyıldız ve Yeşil Sol Parti İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da bulunduğu diğer 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.