Terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği için gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği için gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin operasyonları sürüyor.

2015 yılında Adıyaman kırsalında faaliyet gösteren Bölücü Terör Örgütü mensuplarına yardım ettiği tespit edilen ve Adıyaman'da ikamet eden i. A. isimli şahıs "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şahsın İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN