Terör mağduru aileler, bin 222 gündür evlatlarını HDP'den istiyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır'a, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 222'nci gününde de sürüyor. 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır'da oğlu kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "4 yıldır burada bu mücadeleye devam ediyoruz. Çocuklarımız gelmeden buradan kalkmayacağız. Aziz oğlum neredeysen gelip güvenlik güçlerine teslim ol, sana hasret kaldım seni çok özledim. Seni görüp öleyim, orası senin yerin değil" dedi. - DİYARBAKIR