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Ternopil'deki Saldırıda 1 Ölü, 3 Yaralı

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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Ternopil kentinde sivillerin bulunduğu bir binaya düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası binanın en üst katındaki daireler alevler içinde kaldı ve 100 kişi tahliye edildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın batısındaki Ternopil kentinde sivillerin bulunduğu bir binaya düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 3 yıldır devam ederken, binlerce sivil hayatını kaybetti, milyonlarca sivil de göç etmek zorunda kaldı. İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Rusya Ukrayna'nın batısındaki Ternopil kentini hedef aldı. Ternopil askeri yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, sivillerin bulunduğu 5 katlı binaya düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Saldırının ardından binanın en üst katındaki birkaç daireyi alevler sararken, 100 kişi tahliye edildi.

Ternopil bölgesi askeri yönetim başkanı Viacheslav Negoda, "Bir konut binası hasar gördü. Maalesef can kayıpları var ve ağır yaralılar var" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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