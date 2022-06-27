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Termostan çay değil uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Termostan çay değil uyuşturucu çıktı

Denizli'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 18 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeyi çay termosuna gizleyen zehir tacirlerinin yöntemi görenleri şaşırttı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Kentte uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine yürütülen çalışmalarda, düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Araçlar ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, termos içerisine zulalanmış vaziyette 309 gram metamfetamin maddesi, 1 kilogram skunk maddesi ve aracın direksiyonu altındaki bölmeye gizlenmiş vaziyette 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 6 adet mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise 14 şüpheli üzerinde satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler yakalandı. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 14 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

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