Termosifonda 3 kilo metamfetamin ele geçirildi Adana'da mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyonette 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Adana'da mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyonette 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsü tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı mobilya ve beyaz eşya yüklü şüpheli kamyoneti durdurdu. Sürücü B.D.'nin (25) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı. Tinga'nın kamyonetin kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, termosifon içerisine gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki sorgusunda, ev eşyası taşıdığını bildiğini, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Adana 3. Sayfa Haberler

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