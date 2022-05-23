&quot;Termal&quot;in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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"Termal"in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
'Termal'in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından 30 gram metamfetamin maddesi yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından 30 gram metamfetamin maddesi yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Manisa'dan 45 V XXX plakalı kiralık araç ile piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen T.F. ve E.A.'nın bulunduğu aracı yolda durdurdu. Araç ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği Termal tarafından yapılan aramada 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.F. ve E.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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