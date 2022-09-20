Terlikle kovalayan arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı Adana'da babasına küfrettiği için arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı Olay anında ölen şahıs zanlıyı terlikle kovalamıştı Adana'da babasına küfrettiği için arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Terlikle kovalayan arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da babasına küfrettiği için arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Olay anında ölen şahıs zanlıyı terlikle kovalamıştı

ADANA - Adana'da babasına küfrettiği için arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. Olay anında ölen şahıs zanlıyı terlikle kovalamıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Eylül günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki motosikletine bindiği sırada Atakan Denizli (19), yanına yaklaşan Özgür Tekin'in silahlı saldırısına uğradı. Tekin'in tabancasından çıkan mermi, Denizli'nin sol göğsüne isabet etti. Denizli kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, giysilerini çıkarıp Denizli'nin yarasına tampon yaptı. Denizli, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan, Atakan Denizli'nin vurulma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin'in ise tabancayla ateş açtığı görüldü. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin ise terliğini fırlatarak zanlıyı kovaladığı ancak kurşundan kaçamadığı anlar da dikkati çekti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada eşkalini belirlediği şüpheli Özgür Tekin'i, bir arkadaşının Yenibey Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli'nin, bir süre önce tıraş ederken tartıştığı arkadaşı Tekin'in babasına küfrettiği öne sürüldü. Tartışmanın ardından Tekin'in, Denizli'ye husumet beslediği ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinde, "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" diyen Özgür Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.