Terlik fabrikasında korkutan yangın - Haberler

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Terlik fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terlik fabrikasında korkutan yangın - Yangının izin gününe denk gelmesi faciayı önledi GAZİANTEP - Gaziantep'te terlik fabrikasının çatı katında çıkan ve çok kısa sürede büyüyen yangın büyük korku ve paniğe neden oldu.

Terlik fabrikasında korkutan yangın

- Yangının izin gününe denk gelmesi faciayı önledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te terlik fabrikasının çatı katında çıkan ve çok kısa sürede büyüyen yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, yaralananın olmadığı olayın çalışanların izinli olduğu pazar gününe denk gelmesinin faciayı önlediği ortaya çıktı.

Yangın, sabah saat 5.30 sıralarında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi üzerinde bulunan bir terlik fabrikasının çatı katındaki üretim ve depo alanında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, çatı katının tamamına yayılırken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede çatının tamamını saran alevlere müdahale etti.

Yangına, 21 araç ve 30 personelle müdahale edildi, izin günü faciayı önledi

Yangın, 21 araç ve 30 personelle alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan, işçilerin yoğun olarak çalıştığı üretim ve depo alanında çıkan yangının izin günü olan Pazar gününe denk gelmesinin büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

günü olan Pazar gününe denk gelmesinin büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep Tragger İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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