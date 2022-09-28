Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terk edilmiş evin bahçesinde yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Terk edilmiş evin bahçesinde yangın çıktı

Eskişehir'de terk edilmiş bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir'de terk edilmiş bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan terk edilmiş bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin bahçesinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bahçe içerisindeki yabani otların tutuştuğu yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürüle yangın sonucu maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title