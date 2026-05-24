Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çelik bariyere çarpması sonucu araçtaki bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu bir çocuk yaralandı.
Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Tercan ilçesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan çelik bariyere çarptı.
Kazada araçta bulunan bir çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı