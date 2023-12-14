Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerinde 10 Bin Lira Çıktı

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dilenirken yakalanan şahısların üzerinden 10 bin lira para çıktı. Şahıslara kabahatler kanununun 33. Maddesi gereğince işlem yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde dilenirken yakalanan şahısların üzerinden 10 bin lira para çıktı. Merkez karakola götürülen şahıslara kabahatler kanununun 33. Maddesi gereğince işlem yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimleri aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Eskişehir Valiliği tarafından yayınlanan 'Sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunması ve dilencilikle mücadele edilmesi' ile ilgili genelge kapsamında yaptıkları denetimlerde dilenirken yakaladıkları şahısları merkez karakola götürdü. Şahıslara kabahatler kanununun 33. Maddesine göre işlem yapılırken üstlerinden çıkan 10 bin 170 liraya da el konuldu.

Ayrıca şahısların yanında dilenen yaşı küçük iki çocuk da gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk İl Kabul Merkezi'ne teslim edildi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan açıklamada, "Denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Eskişehir Valiliği tarafından yayınlanan genelgeye göre artık dilencilere para veren vatandaşlara da yasal işlem uygulanacak. Dilenciliği meslek haline getiren bu kişilere karşı da halkımızın duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR