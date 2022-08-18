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Tendürek'te EYP ve tüp ele geçirildi

Tendürek'te EYP ve tüp ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi sınırlarında bulunan Tendürek Dağı'nda 10 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanmış akü ve 55 adet tüp ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi sınırlarında bulunan Tendürek Dağı'nda 10 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanmış akü ve 55 adet tüp ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17 Ağustos 2022 tarihinde Tendürek Dağı kırsalında icra edilen operasyonda; EYP yapımında kullanılan düzenek ve kablolar, 10 adet EYP ile tuzaklanmış akü, 55 adet tüp, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tendürek Dağı Jandarma Çaldıran Van 3. Sayfa Haberler

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