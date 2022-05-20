Tencere, tava kolilerinden 645 bin adet doldurulmuş makaron çıktı - Haberler

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Tencere, tava kolilerinden 645 bin adet doldurulmuş makaron çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tencere, tava kolilerinden 645 bin adet doldurulmuş makaron çıktıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste tencere, tava ve tabak kolilerinin içerisinde 645 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Tencere, tava kolilerinden 645 bin adet doldurulmuş makaron çıktı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste tencere, tava ve tabak kolilerinin içerisinde 645 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamada bir minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste arama yapan ekipler tencere, tava ve tabak kolilerinin içerisinde 645 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Ardından araçta bulunan H.Y., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Polis kamerasına tarafından anbean kayıt altına alınan aramada ise H.Y.'nin polislere 'makaron sarılı tütün, bakabilirsiniz' demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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