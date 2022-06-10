Temizlik yaparken camdan düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler

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Temizlik yaparken camdan düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Temizlik yaparken camdan düşen kadın hayatını kaybetti Sinop'ta bir apartmanın ikinci katındaki evinde temizlik yaparken camdan düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Temizlik yaparken camdan düşen kadın hayatını kaybetti

SİNOP - Sinop'ta bir apartmanın ikinci katındaki evinde temizlik yaparken camdan düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yusufaralığı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Remziye Özay(67), evde temizlik yaptığı sırada camdan apartmanın girişine düştü. Özay'ın düşerken bağırışını duyan çevredekiler, hemen yardıma koştu. Yaşlı kadını yerde yatarken gören çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgeye sevk edilen emniyet güçlerince çevre güvenliği alınırken, sinir krizi geçiren yakınları ise sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesi sonrası yaşlı kadının cansız bedeni, cenaze nakil aracı ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - 3. Sayfa

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