Diyarbakır'da temizlik işçisi taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, çöp konteynerini kamyona boşaltırken arkadan gelen taksinin çarpması sonucu temizlik işçisinin öldüğü kazada sürücü polise teslim oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Belediyede temizlik personeli olarak çalışan Orhan Tarcan (45), caddedeki çöp konteynerini kamyona dökmek istedi. O esnada arkadan gelen M.A. idaresindeki 21 TT 0802 plakalı ticari taksi, Tarcan'a çarptı. M.A. sonrasında taksiden inip kaçtı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tarcan'ı ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Tarcan kurtarılamadı. M.A., bir süre sonra Kayapınar Şehit Alişan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Tarcan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldükten sonra yakınları tarafından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR