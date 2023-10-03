Temizlik İşçisi Şantiye Çavuşunu Silahla Yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde belediyenin temizlik işleri şantiyesinde meydana gelen olayda, temizlik işçisi mobing uyguladığını iddia ettiği şantiye çavuşunu silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde belediyenin temizlik işleri şantiyesinde meydana gelen olayda, temizlik işçisi mobing uyguladığını iddia ettiği şantiye çavuşunu silahla vurarak yaraladı.

Olay, Kocagür Mahallesi'ndeki belediye temizlik işleri şantiyesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede temizlik işleri şantiyesinde temizlik işçisi Y.B. ile şantiye çavuşu F.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Belindeki silahı çıkartan temizlik işçisi Y.B., şantiye çavuşu F.B.'yi vurarak yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şantiye çavuşuna ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayın ardından kayıplara karışan Y.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şantiye çavuşu F.B.'nin temizlik işçisi Y.B.'ye mobing uyguladığı ve tartışmanın bu yüzden çıktığı iddia edilirken, Y.B.'nin olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekmekle oynamak var mı lan, benim adım Y...." ifadelerini kullandığı belirlendi. - AYDIN