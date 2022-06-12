TEM otoyolundaki kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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TEM otoyolundaki kazada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM otoyolundaki kazada 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, TEM otoyolu Damlama ile Çamalan arasında 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, TEM otoyolu Damlama ile Çamalan arasında 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Aynı yönde ilerleyen araçların karıştığı ve yağışlı havada yaşanan kazaya 33 V 9205 plakalı M.A.A'nin kullandığı araç ile M.Ö'nün kullandığı 01 SD 362 ve M.A'nın kullandığı 31 ADN 207 plakalı araç karıştı.

Kazada 33 V 9205 plakalı araçta sıkışan bir kişi olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada 33 V 9205 plakalı aracın sürücüsü M.A.A., aynı araçta bulunan M.A. ile 01 SD 362 plakalı araç sürücüsü M.Ö. yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu TEM Otoyolu Tragger Mersin 3. Sayfa Haberler

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