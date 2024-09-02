Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. LPG yüklü tanker yoldan çıkarak, ağaçlık alana uçtu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. LPG yüklü tanker yoldan çıkarak, ağaçlık alana uçtu.

Kaza 14.00 sıralarında Kuruçeşme geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. LPG yüklü tanker, bariyerleri aşarak, ağaçlık alana uçtu. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı önlem aldı. Yola dökülen kaygan madde itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum İnceleme kocaeli 3-sayfa Güncel trafik Yaşam Kaza Lpg

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 3 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Esra Erol'da canlı izle! 2 Eylül Esra Erol HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Naci Görür deprem ile ilgili neler söyledi? Deprem nerede olacak? Bingöl-Karlıova-Erzincan bölgesinde deprem olacak mı?
title