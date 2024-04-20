TEM Otoyolunda Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesi TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesi Ceyhan TEM otoyolunda trafik kazası meydana geldi. Volkswagen marka 31 NE 767 plakalı otomobil sürücüsü Ali A., 01 ABM 996 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali A. kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların durumu 112'yi bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, olay yerinde hayatını kaybeden Ali A., Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - HATAY