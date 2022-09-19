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Tem otoyolunda trafik canavarı kamerada

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Tem otoyolunda trafik canavarı kamerada Trafikte kapısı açık sürdü, tartıştığı sürücünün önüne kırdıİSTANBUL Tem Otoyolu Hadımköy mevkiinde seyir halinde giden iki aracın sürücüleri arasında tartışma çıkınca trafikte korku dolu anlar yaşandı.

Tem otoyolunda trafik canavarı kamerada

Trafikte kapısı açık sürdü, tartıştığı sürücünün önüne kırdı

İSTANBUL Tem Otoyolu Hadımköy mevkiinde seyir halinde giden iki aracın sürücüleri arasında tartışma çıkınca trafikte korku dolu anlar yaşandı. Tartıştığı şoförün önüne kıran otomobil sürücüsü, bir süre aracının ön kapısını açarak sürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Hadımköy mevkii Tem otoyolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halinde giden iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araçlardan biri diğerinin gitmesini engellemek için önüne doğru kırarak hamle yaptı. Sürücünün durmadığını gören şahıs, bu kez de otomobilinin ön kapısını açarak sürmeye devam etti. Araç, bir süre gittikten sonra emniyet şeridine geçerek dururken diğer otomobil yoluna devam ederek uzaklaştı. Yaşanan o ilginç anlar başka bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Yıldırım - 3. Sayfa

TEM Otoyolu Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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